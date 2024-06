Nuovo Codice della Strada, quando entrerà in vigore? Cosa ha detto Salvini

(Teleborsa) -perché per l'esodo estivo conto che ci sia un po' di buon senso sulle strade italiane". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,alla assemblea dell'Ance."Mi fa piacere che chi ha sostenuto la Commissione Ursula fino all'altro ieri si sia reso conto che è stata un disastro eco estremista. Il Grean deal non ha senso ambientale, economico, industriale e sociale. Non puoi imporre per norma calando dall'alto sulle imprese e sul mondo della proprietà delle norme che non stanno in piedi socialmente e industrialmente."Sarebbe curioso" che la Commissione europea fosse insediata "con la stessa squadra, con lo stesso, programma, con lo stesso progetto come se il voto di centinaia di milioni europei non ci fosse stato. Ecco nelle istituzioni europee una Commissione che nasce senza la presenza attiva e fattiva delle tre principali potenze, Ia. Si vota per le elezioni legislative in Francia il 30 giugno e 7 luglio, insediare i nuovi organismi europei prima che l'unica potenza nucleare europea e una potenza industriale vada a rinnovare la sua assemblea parlamentare mi sembra uno schiaffo alla democrazia".