USA, scorte e vendite industriali in aumento ad aprile

(Teleborsa) - Dati in linea con le attese per lead aprile. Secondo quanto comunicato dalstatunitense, si è registrato per le scorte un aumento dello 0,3% a 2.545 miliardi di dollari, come atteso dal consensus e contro il -0,1% registrato nel mese precedente. Su base annua si è registrato un incremento dell'1%.Nello stesso periodo lesono salite dello 0,3% su base mensile, attestandosi a 1.862 miliardi di dollari dopo il -0,2% di marzo. Su anno si registra un aumento del 2,2%.Lasi è attestata all'1,37. Ad aprile 2023 era pari all'1,38.