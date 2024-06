Wall Street debole. Vendite al dettaglio inferiori alle attese, favoriscono le colombe?

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

beni industriali

telecomunicazioni

Goldman Sachs

Verizon Communication

Home Depot

Caterpillar

Boeing

McDonald's

Apple

Intel

Walgreens Boots Alliance

Constellation Energy

Micron Technology

Sirius XM Radio

Zscaler

Advanced Micro Devices

Moderna

Charter Communications

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 38.823 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.488 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,14%); come pure, sulla parità l'(+0,17%).Sul fronte macro, il dato sulle vendite al dettaglio, nel mese di maggio, ha disatteso le aspettative, riportando risultati modesti, anche se non necessariamente deboli. "Questo rapporto potrebbe essere proprio quello che gli investitori e la Fed volevano vedere: un altro segno che la domanda si sta raffreddando, senza raggiungere temperature glaciali", ha commentato Bret Kenwell, US market analyst di eToro, aggiungendo che "è difficile sostenere che questo rapporto mostri una maggiore pressione inflazionistica sui prezzi, facendo eco ai recenti dati economici e sull'inflazione dell'ultimo mese. Da qui, l'attenzione degli investitori si sposterà probabilmente sul rapporto PCE di fine mese", ha concluso l'esperto.Segnali di recupero, invece, sono giunti dalla produzione industriale e manifatturiera, in crescita e sopra attese, nel mese di aprile.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,78%),(+0,56%) e(+0,43%). Il settore, con il suo -0,91%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+1,56%),(+1,51%),(+1,04%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.Tentenna, che cede l'1,25%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,89%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,76%),(+3,82%),(+3,80%) e(+3,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%.scende del 2,55%.Calo deciso per, che segna un -2,51%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,31%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,4%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%).