Antares Vision, Equita alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,3 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, confermando la" sul titolo, dopo che la società ha presentato il Piano Industriale 2024-2026 Gli analisti affermano che idi piano - come le argomentazioni del management - sono "" e di conseguenza, dopo un fine-tuning al modello, confermano complessivamente le stime (sales 2024-26 -2% per minor base di partenza ma anche minor D&A/oneri finanziari) che si posizionano nella parte alta del range (sia come P&L che come cash-flow)."Anche dopo la forte performance YTD (+80%) e l'annuncio di target quantitativi che non hanno rappresentato un particolare catalyst,con una presa d'ordini in buona crescita - si legge nella ricerca - La scommessa è sulla capacità del nuovo management di ridurre i costi (anche magari in maniera più pervasiva di quanto promesso) mantenendo il posizionamento competitivo".