Nuovo strappo di Sogefi in Borsa, si festeggia l'extra dividendo

(Teleborsa) - Ancora una giornata effervescente per, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 12,83%, dopo il balzo della vigilia, sulla scia del dividendo straordinario La partenza è stata effervescente per il titolo che ha iniziato la sessione odierna a 3,06 Euro posizionandosi sopra il top della seduta precedente per poi ampliare la performance nel prosieguo della riunione e terminare in volata a 3,385, prossimo al valore più alto della seduta.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,613 e primo supporto individuato a 2,928. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,298.L'investimento risulta adatto agli investitori propensi al rischio, che decidono di mettere a repentaglio ingenti somme nonostante l'elevata volatilità giornaliera che il titolo presenta, pari a 3,001.risulta essere al centro dell'interesse del mercato dato che i volumi giornalieri pari a 3.688.220 sono superiori rispetto a quelli della media mobile a 658.926.