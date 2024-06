Wall Street in leggero rialzo, Nvidia prima al mondo per market cap

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,15% sul, mentre maggiore scatto in avanti per l', che arriva a 5.487 punti (+0,25%). Sulla parità il(+0,03%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,17%).ha chiuso in rialzo del 3,6%, raggiungendo una, superando, che ora è valutata a 3,32 trilioni di dollari. All'inizio di questo mese, Nvidia aveva raggiunto per la prima volta i 3 trilioni di dollari, superandoIn luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+0,64%),(+0,61%) e(+0,55%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,77%) e(-0,42%).Al top tra i(+1,61%),(+1,57%),(+1,25%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,91%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,13%.Tentenna, che cede l'1,10%.(+6,34%),(+4,53%),(+3,96%) e(+3,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,36%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,91%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,87%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,78%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Indice NAHB (atteso 45 punti; preced. 45 punti)14:30: PhillyFed (atteso 4,8 punti; preced. 4,5 punti)14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -207 Mld $; preced. -194,8 Mld $)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,37 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 242K unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,44 Mln unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,73 Mln barili).