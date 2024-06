EQUITA rafforza partnership con Clairfield per l'M&A. John Andrew è Senior Advisor

EQUITA

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato il, partnership di primarie società di M&A advisory e corporate finance, e la nomina di John Andrew come senior advisor.di Clairfield International - attraverso K Finance, quest'ultima acquisita da EQUITA nel 2020 e rinominata EQUITA Mid Cap Advisory lo scorso maggio - fin dal 2004 EQUITA promuove lo sviluppo di questa partnership nel mondo dell'M&A advisory. Negli anni Clairfield ha raggiunto una scala globale, crescendo sia come numero di professionisti, oggi più di 400, sia come presenza geografica in tutte le principali economie, con uffici in più di 30 paesi nel mondo.Oggi Clairfield vanta, tra cui sei settori specifici, competenze nel debt e capital advisory e consulenza ESG: un solido track-record che vede nei verticali "Business & Financial Services", "Consumer & Retail", "Energy, Cleantech & Resources", "Healthcare", "Industrials", "Tech, Software & Digital" più di 800 operazioni midmarket chiuse con successo negli ultimi cinque anni (di cui 82 mandati EQUITA) e 196 nel corso del 2023 (di cui 19 mandati EQUITA).La continua crescita di Clairfield aiuterà EQUITA ad, creando valore per gli azionisti nel lungo periodo, si legge in una nota."Il recente rebranding di EQUITA K Finance in EQUITA Mid Cap Advisory, la sua integrazione nel Gruppo EQUITA e il consolidamento della nostra partnership con Clairfield dimostrano il nostro impegno di voler continuare a crescere nell'investment banking, rispondendo così al meglio alle esigenze di grandi imprese, family business, istituzioni finanziarie e financial sponsor, non solo in Italia ma anche all'estero, con le loro operazioni crossborder", ha detto l'Oltre al rafforzamento della partnership con Clairfield, EQUITA ha anche annunciato l'. Andrew contribuirà alla crescita di EQUITA nel mondo dell'investment banking, ampliando l'accesso della piattaforma di advisory ad un'audience più internazionale, con particolare attenzione alle attività di M&A dedicate ai fondi di private equity. Andrew vanta più di trent'anni di esperienza e durante la sua lunga carriera di banker ha lavorato in realtà come Schroders, Citi, Eidos Partners e, più di recente, William Blair.