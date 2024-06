LITIX avvia bookbuilding per quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo, ha(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 4 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.L'offerta comprendedi nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e non, e l'intervallo di prezzo indicativo all'interno del quale verrà individuato il prezzo finale è di 1,40 - 2,00 euro per azione ordinaria. Nnel capitale sociale sono presenti(10 voti per ciascuna azione) non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Bianco S.r.l. e Bernini S.r.l., società rispettivamente riconducibili a Giacomo Massari, Presidente e Amministratore Delegato, e Filippo Tincolini, Amministratore Delegato.LITIX nasce nel 2023 dallaper incorporazione di Robotor (fondata nel 2019) in Tor Art (fondata nel 2004). Nel 2023, inoltre, è stata costituita Aivox, il cui capitale sociale è detenuto dalla società per il 60%.Il gruppo svolge la propria attività attraverso ledi seguito descritte:(fatturato pari al 38,2% del totale consolidato 2023) attiva, in uno stabilimento produttivo sito in Carrara, nella progettazione e realizzazione di isole robotiche per la lavorazione del marmo e altri materiali lapidei e compositi;(fatturato pari al 61,4% del totale consolidato 2023) attiva, in un immobile sito anch'esso in Carrara, nella lavorazione del marmo e della pietra in genere dove, attraverso l'utilizzo dei robot antropomorfi, vengono realizzate opere commissionate da artisti, architetti, musei e privati;(fatturato pari allo 0,4% del totale consolidato 2023) attiva, in uno stabilimento produttivo sito a Villasanta (MB), lavora all'incrocio tra design, software e produzione. AIVOX offre servizi in ingegneria e automazione dei processi, lavorazione CNC, stampa 3D su grande scala e produzioni raffinate per l'industria. Ha competenze in design parametrico, ingegneria computazionale, intelligenza artificiale.Il gruppo impiega 22, e al 31 dicembre 2023 iconsolidati sono pari a 4,60 milioni di euro, di cui il 70% relativo a clienti residenti all'estero e il 30% a clienti residenti in Italia, mentre i ricavi dell'emittente sono pari a 4,58 milioni di euro."La scelta di quotarsi sull'EGM è stata dettata dal desiderio e dalla volontà di crescere e di affermarsi a livello internazionale - ha detto Massari - Un'azienda che entra in Borsa lo fa per espandersi e svilupparsi. Le nostre direttrici strategiche saranno l'innovazione, l', attrazione di nuovi talenti,".Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, LITIX è assistita dain qualità di, dallo studio legale Grimaldi Alliance in qualità di Advisor Legale, da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile in qualità di Audit Firm, dallo Studio Bonafè Grifoni e Associati in qualità di Fiscal Advisor e lo Studio Dott. Davide Benedini per le attività di due diligence in ambito giuslavoristico e payroll.