Wall Street ancora sostenuta da Nvidia mentre si valutano dati macro

(Teleborsa) -, che continuano a beneficiare dei rialzi di, mentre gli investitori digeriscono i nuovi dati macroeconomici per capire lo stato di salute dell'economia e la direzione della politica monetaria., che è diventata la società quotata con il maggior valore al mondo, beneficia di, conche hanno ricevuto ordini di server per la startup AI di Elon Musk.Sul fronte macro, lesono state poco mosse nell'ultima settimana, attestandosi a 238.000 mila, dopo un grande balzo nel periodo precedente; la crollata a maggio, con i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo che indeboliscono lo slancio del settore immobiliare; l'indice della Fed di Filadelfia di giugno è stato inferiore alle stime; il deficit delle partite correnti è stato in aumento nel 1° trimestre.Tra gliha previsto una crescita dei ricavi annuali superiore alle stime, con la crescente adozione dell'intelligenza artificiale che compensa la crescita lenta della spesa aziendale;ha accettato di acquistare CAES Systems per 1,9 miliardi di dollari dalla società di private equity Advent International.Guardando ai, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.841 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 5.501 punti. Guadagni frazionali per il(+0,26%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,38%).