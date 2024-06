Borse UE in calo. Focus su PMI USA

Nvidia

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Hera

Saipem

Nexi

ERG

Banca MPS

Amplifon

Banca Popolare di Sondrio

BPER

Fincantieri

SAES Getters

Ferretti

Sesa

Intercos

Buzzi Unicem

Danieli

GVS

(Teleborsa) -, frenati dal ritracciamento di Wall Street guidato dal del settore tech, in particolare, dal colosso dei chip. Non aiutano i dati sul manifatturiero dell’Eurozona , mentre si attendono indicazioni in tal senso anche dagli USA, nel pomeriggio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,19%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,22%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 81,19 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +153 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,46%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,97%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 35.556 punti, in calo dello 0,95%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,67%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,46%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,84%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,83%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,77%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,67%.di Milano,(+1,11%),(+1,09%),(+1,02%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,52%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,54%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,6 punti; preced. 50,4 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,9%; preced. -2,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -2,3%)10:00: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 53,3 punti).