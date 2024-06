Cripto-attività, ESMA conduce indagine conoscitiva in vista dell'applicazione di MiCAR

(Teleborsa) - L'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati () intende condurre un'a livello dell'Unione europea sulla prestazione di, in vista dell'applicazione di MiCAR.L'indagine ESMA è finalizzata arelative alle entità finanziarie interessate a svolgere servizi per le cripto-attività avvalendosi della procedura di notifica alle Autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 60 di MiCAR.Il MiCAR sarà, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative ai token collegati ad attività (ART) e ai token di moneta elettronica (EMT), che saranno applicabili dal 30 giugno 2024. A livello nazionale è in fase di prossima adozione il decreto legislativo per l'attuazione del citato Regolamento, che individua le competenze di Consob e Banca d'Italia quali Autorità di vigilanza in ambito MiCAR.Lo scorso novembre lae la, in collaborazione con l'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), hanno condotto unaconoscitiva al fine di comprendere il livello di interesse degli operatori a svolgere in Italia attività rientranti nell'ambito applicativo del MiCAR.Anche in una prospettiva di aggiornamento delle informazioni acquisite con la richiamata indagine nazionale del novembre scorso, la Consob e la Banca d'Italia invitano i soggetti vigilati, aventi sede in Italia legittimati ad avvalersi della citata procedura di notifica, a compilare, entro il 26 luglio 2024, ilESMA.L'ESMA riceverà ledirettamente, analizzerà i risultati aggregati e li presenterà alle Autorità competenti dei singoli Stati membri.