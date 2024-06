Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, grazie agli acquisti sulle banche e sulle auto. Nel frattempo, l'attenzione degli investitori si concentra sulle imminenti elezioni parlamentari francesi del 30 giugno e sui dati in arrivo questi giorni sull'inflazione in Europa e negli USA.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,37%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +149 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,92%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,65%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,51%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,88%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,26% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura precedente.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,81%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,19%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento del 3,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,58%.Tra i(+7,97%),(+3,72%),(+2,95%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,62%.Tra ledi maggior peso:10:00: Indice IFO (atteso 89,4 punti; preced. 89,3 punti)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,7%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 7%; preced. 7,4%).