Wall Street continua contrastata, soffre la tecnologia

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Nvidia

UPS

RXO

Vista Outdoor

energia

finanziario

beni industriali

informatica

IBM

Amgen

Chevron

Goldman Sachs

Salesforce

Intel

Home Depot

Amazon

Baker Hughes Company

Diamondback Energy

Moderna

Amgen

Sirius XM Radio

Nvidia

DexCom

Qualcomm

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 39.484 punti (+0,85%), consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 5.478 punti. In lieve ribasso il(-0,44%); pressoché invariato l'(+0,07%).La Borsa americana è sostenuta da vari, doveche continua a perdere strada, sulla scia delle vendite dalla fine della scorsa settimana, dopo che il produttore di chip è diventato per breve tempo l'azienda con il maggior valore al mondo.Gli investitori hanno lo sguardo rivolto aiche usciranno nei prossimi giorni. In particolare, giovedì uscirà il rapporto sui beni durevoli, mentre venerdì sarà la volta del report sui prezzi della spesa per consumi personali (), la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, che dovrebbe mostrare una moderazione nelle pressioni sui prezzi. Inoltre, sono previsti interventi di diversi funzionari della Fed.Tra gli, il colosso delle spedizioniha stipulato un accordo per la vendita della propria unità aziendale Coyote Logistics aper 1,025 miliardi di dollari;ha accettato di vendere le sue attività di prodotti sportivi e munizioni a Czechoslovak Group (CSG) per circa 2 miliardi di dollari.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,61%),(+1,29%) e(+1,08%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,08%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,98%),(+2,34%),(+2,17%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,01%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,75%),(+3,34%),(+2,59%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,85%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,26%. Scende, con un ribasso del 4,21%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,61%.