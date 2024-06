Mercati asiatici bene con recupero Cina

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - I mercati asiatici si sono mossi in rialzo questa mattina, di riflesso allo stabilizzarsi dei mercati cinesi, dopo le forti perdite incassate sulla scia dell'avvio delle ostilità commerciali con l'Ue sulle auto elettriche. La cautela si impone in vista dei dati chiave sull'inflazione USA, nella settimana della pubblicazione del PCE Index, più osservato dalla Federal Reserve.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,94%, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo dell'1,55%.Leggermente negativo(-0,68%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-0,7%).Guadagni frazionali per(+0,51%); in rosso(-0,81%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,08%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'scambia 1%, mentre il rendimento per ilè pari 2,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2,4%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2%; preced. -0,1%).