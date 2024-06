BCE, Panetta: "Occorre prudenza e tenersi pronti a possibili nuovi shock"

(Teleborsa) -. Dobbiamo continuare adufficiali per completare il processo e raggiungere senza problemi il nostro target di inflazione del 2%, in uno scenario in cui le nostre aspettative si rivelano sostanzialmente corrette. Ma dobbiamo anche essere prudenti ed essere pronti adche potrebbero creare rischi al rialzo o al ribasso per le prospettive attuali". E' quanto affermato dal Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, in un intervento presso la banca centrale finlandese.Ripercorrendo gli eventi dell'ultimo quinquennio, Panetta ha parlato di una, ricordando che l’area euro ha registrato un "nel periodo 2021 e 2023" a causa dl combinarsi di una serie di fattori quali i vincoli all'offerta, la ripresa dei consumi e l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia.Il governatore ha poi ricordato chea seguito dell'interruzione delleche ha causato un cambiamento strutturale dei modelli di consumo, ma la successiva e, provocando "un ulteriore shock negativo dal lato dell’offerta". L’invasione russa in Ucraina e glihanno fatto raddoppiare l'inflazione, "destabilizzando i mercati e le banche centrali". E questo ha costretto la BCE ad avviare un ciclo di rialzi dei tassi.ha riconosciuto Panetta, ricordando che la vischiosità deihanno rappresentato unnel processo di stabilizzazione dei prezzi. "Dovremmo certamente rimanere vigili" - ha ammesso il Governatore - ma "uno sguardo più attento ai dati suggerisce chePer Panetta,consiglia die tener conto dei "principali rischi che l’area dell’euro potrebbe trovarsi ad affrontare nel medio termine". Fra questi, il numero uno della Banca d'Italia citaed "unall’interno dei paesi". "Le banche centrali - afferma Panetta - dovrebbero essere pronte ad affrontare le conseguenze di tali shock se e quando si materializzano. Ciò implica la disponibilità a utilizzare l'intera gamma di strumenti a loro disposizione per adeguare la politica monetaria, affrontando eventuali minacce alla stabilità dei prezzi, e proteggere il meccanismo di trasmissione della politica monetaria".Un ultimo aspetto messo in rilievo da Panetta riguarda le, che dovrebbero essereevitando accenni "casuali" alla forward guidance o previsioni (implicite o esplicite) sutempi e sequenza dei futuri tagli dei tassi di interesse.