Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, in attesa del dato chiave sullche sarà pubblicato venerdì. L'attenzione degli investitori si concentra anche sullenel fine settimana.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,54%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,77%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,39%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,30%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.008 punti.di Milano, troviamo(+2,68%),(+1,33%),(+1,16%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,52%.Tra i(+5,32%),(+1,55%),(+1,48%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 90 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 636K unità; preced. 634K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,7%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,55 Mln barili)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2,4%).