Mercati asiatici in calo, yen ai minimi da 38 anni

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con una debolezza accentuata sui titoli tecnologici, anche a causa delle indicazioni deludenti del produttore di chip Micron.Sul fronte macroeconomico, le sono salite più delle attese a maggio, mentre isono cresciuti del 3,4% su base annua da gennaio a maggio, raggiungendo 2,75 trilioni di yuan cinesi (nei primi quattro mesi di quest'anno erano aumentati del 4,3%).Intanto, losi è indebolito al, toccando quota 160,82 contro il dollaro USA, un livello più debole rispetto a quello che ha indotto l'intervento delle autorità ad aprile e maggio. Il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha ribadito che il governo è preoccupato per l'impatto della flessione dello yen sull'economia e osserva da vicino il mercato valutario, secondo quanto riporta Reuters., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,82%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno, che ritraccia dell'1,03%.perde lo 0,76%.Pessimo il mercato di(-1,94%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,35%). In frazionale progresso(+0,27%); in lieve ribasso(-0,64%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,19%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,12%.Il rendimento dell'scambia 1,07%, mentre il rendimento per ilè pari 2,23%.