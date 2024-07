Borse europee negative, Parigi ancora appesantita da elezioni

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Iveco

Leonardo

DiaSorin

STMicroelectronics

Campari

Generali Assicurazioni

Saipem

Carel Industries

SOL

Acea

Ascopiave

Fincantieri

Zignago Vetro

Industrie De Nora

Piovan

(Teleborsa) -, con, dopo la vittoria relativa del Nuovo fronte popolare alle elezioni legislative di domenica. Secondo, l'esito delle elezioni è negativo per il merito di credito del paese, poiché una grande coalizione renderebbe più difficile il processo decisionale e il compito di riportare il debito sotto controllo. Ieri aveva detto che il nuovo scenario parlamentare in Francia complicherà probabilmente la definizione delle politiche, mentre Morningstar DBRS aveva sostenuto che il prossimo governo avrà limitati margini di manovra.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,081. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.357,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,23% e continua a trattare a 81,32 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +132 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,88%.calo deciso per, che segna un -1,28%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%, e crolla, con una flessione dell'1,56%.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,53%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 36.089 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,43%; con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,64%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 9/07/2024 risulta essere stato pari a 2,14 miliardi di euro, in ribasso (-5,54%), rispetto ai precedenti 2,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,43 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,37 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,95%. Passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,15%. Composta, che cresce di un modesto +0,99%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,25%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Tra i(+3,49%),(+2,05%),(+1,18%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,53%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,99%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,73%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,85%.