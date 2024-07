Mangiare male costa a ogni italiano 289 euro l'anno

(Teleborsa) -costano a ogni italiano circae incidono sulla probabilità di insorgenza di malattie determinando un duplice rischio: in termini di impatto sullae, più in generale, incrementando iLe evidenze di questa correlazione sono state esposte oggi dalla– primo think thank scientifico italiano – con il patrocinio e nelle sedi del Ministero della Salute alla presenza del Ministro Orazio Schillaci. "" e` il titolo del rapporto illustrato dal Comitato Scientifico della Fondazione, presieduta da Stefano Lucchini e diretta da Riccardo Fargione, con il coordinamento delle attività scientifiche del professore Antonio Gasbarrini, Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.Nonostante l’Italia presenti(tra le principali malattie correlate agli stili nutrizionali errati incardinati spesso su prodotti cosiddetti ultra-processati con l’aggiunta di una molteplicità di additivi chimici) nel 2023 lrilevando una crescita nell’ultimo ventennio dell’7,1% delle persone in sovrappeso e del 36,4% di quelle affette da obesità. A questo si aggiunge anche un aumento dell’incidenza di diabete che passa dal 6,3% nel 2021 al 6,6% nel 2022 con una crescita negli ultimi venti anni del 65%.legati a queste malattie comportano oggi – secondo quanto rilevato dal rapporto – una contrazione annua delEntrando nel dettaglio, l’incremento del sovrappeso legato a stili nutrizionali errati rappresenta il 9% della spesa sanitaria nazionale e ad ogni italiano. In tal senso la dieta mediterranea, iscritta nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco ingloba ed esprime differenti valori di contrasto a questo fenomeno."La– ha specificato il prof.professore emerito di immunologia all’Università di Bologna, tra gli autori della ricerca - rappresenta indiscutibilmente unpoichè ha una serie di effetti favorevoli sulla composizione corporea, lo stato infiammatorio cronico caratteristico dell’invecchiamento ("inflammaging") ed anche su tutta una serie di parametri cognitivi".Da qui, dunque, i rischi di consumi elevati di. Il rapporto evidenzia, infatti, come una riduzione del 20% delle calorie assunte da alimenti ad alto contenuto di zucchero, sale e grassi saturi potrebbe prevenire in Italia 688mila malattie croniche entro il 2050 e: circa"L’evento di oggi – spiega– consolida un percorso avviato con il Ministero della Salute. Assistiamo spesso ache spingono verso modelli di consumo dannosi per i cittadini. Non possiamo permetterlo in una Paese, come l’Italia, che vanta unadi assoluta eccellenza. Ma non possiamo permetterlo neanche a livello globale, per il bene dei cittadini e dei nostri figli. Ed e` per questo che con la Fondazione Aletheia ci siamo dotati di un team di medici e scienziati di altissimo profilo per provare a scardinare falsi miti e mettere ordine su un tema delicatissimo".La ricerca focalizza inoltre lasia in termini di composizione nutrizionale sia sotto l’aspetto della. I prodotti italiani risultano infatti i più controllatidalle autorità europee (oltre 11,3mila campioni analizzati), seguono quelli francesi (circa 10mila) e tedeschi (poco meno di 8,7 mila). Nel confronto circa il 10,3% dei campioni di origine extra Ue ha registrato livelli di contaminazione da fitofarmaci superiori ai limiti di legge, ben 5 volte superiore a quelli di origine Ue (2%).