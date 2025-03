Piazza Affari consolida i massimi dal 2007, bene Tenaris e MPS

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -di questa sera. Il FOMC dovrebbe mantenere i tassi di riferimento invariati al 4,25-4,50% e l'attenzione è rivolta alle parole del presidente Jerome Powell e alle nuove proiezioni di crescita, inflazione e attese sui tassi. Intanto, stamattina la(BoJ) ha mantenuto invariati i tassi di interesse allo 0,50%, in linea con le attese del mercato.Sul fronte macroeconomico, nell'ladell'inflazione headline a +2,3% a/a da +2,4% preliminare (invariata a +2,6% quella core): il ricalcolo è stato causato dalla correzione al ribasso del dato tedesco.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,54%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 3.034,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,75%.Invariato lo, che si posiziona a +108 punti base, con ilche si attesta al 3,85%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,40%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%, e buona performance per, che cresce dello 0,70%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,45%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.004 punti. Leggermente positivo il(+0,29%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,43%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 19/03/2025 è stato pari a 3,61 miliardi di euro, in calo di 518 milioni di euro, rispetto ai 4,13 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,53 miliardi di azioni, rispetto ai 0,91 miliardi precedenti.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,70%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,49%.avanza dell'1,46%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,44%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,08%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,10%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,84%),(+2,66%),(+2,49%) e(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -23,11%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.scende del 3,55%. Calo deciso per, che segna un -2,94%.