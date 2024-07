Mercati asiatici misti, in Cina focus su summit Partito ed effetti Trump

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo i guadagni di Wall Street in mezzo alle crescenti aspettative per un taglio dei tassi di interesse a settembre, mentre sui listini cinesi si guarda a. Un secondo mandato per Trump potrebbe riaccendere lo scontro commerciale tra USA e Cina, come già successo nel suo primo mandato.Intanto, l'attenzione è rivolta alin corso, in un contesto di crescente pressione su Pechino affinché rilasci maggiori stimoli all'economia.Piccola variazione per il listino di(+0,20%), con ilche non si allontana dai valori della vigilia, mentre, al contrario,guadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente.scende dello 0,19%.In rosso(-1,19%); pressoché invariato(+0,18%). Sui livelli della vigilia(+0,25%); come pure, consolida i livelli della vigilia(-0,17%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,31%. Giornata da dimenticare per l', che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,79% sui valori precedenti. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,1%.Il rendimento dell'tratta 1,03%, mentre il rendimento delè pari 2,27%.