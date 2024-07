Scambi al ribasso per l'azionario europeo, a Milano corre Fineco

Burberry

(Teleborsa) -. Continua il, dopo che ieriha lanciato un profit warning e cancellato il dividendo. Nelle scorse ore,ha comunicato che le vendite del secondo trimestre sono risultate in aumento dell'1% a tassi di cambio costanti (appesantite dalle performance negative dell'area Asia Pacifico), mentreha tagliato le previsioni su vendite ed EBIT per l'intero esercizio (segnalando continue incertezze relative al futuro sviluppo della fiducia dei consumatori globali).Sul fronte macroeconomico,ha comunicato che nel mese di2024 l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% su base annua come nel mese precedente, confermando la stima preliminare. Eurostat ha reso noto che ilmostrava un surplus di 13,9 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a2024.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,69%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,4 dollari per barile, in forte calo dell'1,84%.Invariato lo, che si posiziona a +130 punti base, con ilche si attesta al 3,71%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,83%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 36.499 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); leggermente negativo il(-0,62%).Tra lea grande capitalizzazione, in luce, con un ampio progresso del 3,31% ( indiscrezioni su interessamento di fondi di private equity ). Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,05%. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,94%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82% ( downgrade di Oddo a Neutral ).scende dell'1,62%.Tra i(+2,13%),(+1,82%),(+1,58%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,05%. Calo deciso per, che segna un -2,05%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.