Elezioni Usa, Obama con Harris: da "Yes, we can” a "Yes, we Kam"

(Teleborsa) - "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale". Durante una telefonata arriva, infine, lHarris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni. L'endorsement è arrivato con un video che immortala la telefonata dell'ex coppia presidenziale alla Harris, sullo sfondo di un Suv nero.per citare il gioco di parole che già spopola tra i sostenitori di Harris."Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vediamo l'ora di compiere questa impresa con voi due, Doug e io. E di uscire, di essere in viaggio – ha affermatocome riporta Cnn –. Ma più di tutto, voglio solo dirvi che le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E ci divertiremo anche in questo, non è vero?".ha dichiarato di essere orgogliosa di Harris e si aspetta che le prossime elezioni siano storiche. "Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà storico", ha affermato.si è, poi, detto sicuro che Harris sarà "una fantastica presidente"."Non potremmo essere più entusiasti ed eccitati di sostenere Kamala Harris come candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti. Siamo d'accordo con il presidente Biden: scegliere Kamala è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Ha il curriculum per dimostrarlo – scrivono, ricordandone l'impegno come procuratrice generale in California, senatrice e vicepresidente –. Ma Kamala – sottolineano – ha più di un curriculum. Ha la visione, il carattere e la forza che questo momento critico richiede. Non abbiamo dubbi che abbia esattamente ciò che serve per vincere queste elezioni. In un momento in cui la posta in gioco non è mai stata così alta, ci dà a tutti motivo di sperare". Da qui l'impegno a fare "tutto il possibile" per farla eleggere.