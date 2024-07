Borsa di Milano in risalita con gli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia diversidi periodo. Variazioni positive, ma contenute, nel giorno in cui, che domani annuncerà le sue decisioni sui tassi d'interesse. Non sono attese variazioni, ma la conferma di un primo taglio a settembre.Frattanto, ilè cresciuto dello 0,2% su trimestre, in linea con le attese, mentredel consensus (+0,2%).Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,084. Lieve aumento dell', che sale a 2.391,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,77 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +138 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,71%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,40%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,38%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,65%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.062 punti.Guadagni frazionali per il(+0,54%); come pure, in moderato rialzo il(+0,51%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,03%) dopo la semestrale.Bene anche(+3,10%),(+1,87%) e(+1,72%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -4,61%nonostante risultati in crescita.Crolla, con una flessione del 3,98%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%.Tentenna, che cede lo 0,70%.del FTSE MidCap,(+6,26%),(+3,12%),(+3,08%) e(+2,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,10%.