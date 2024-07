Borse europee positive. Milano trainata dalle banche

Poste Italiane

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB ai primi posti grazie amigliori delle attese che hanno portato a una revisione al rialzo della guidance per fine anno. In particolare,ha alzato la guidance sull'utile operativo dell'anno, mentreha migliorato la stima di utile netto per il 2024 a "oltre 8,5 miliardi di euro", con il CEO Carlo Messina che si è detto fiducioso su nuovi buyback.Salgono comunque anche gli altri indici europei, rafforzati dai(la crescita preliminare si è attestata a +0,3% su base trimestrale e +0,6% su base annua). La variazione riflette dinamiche molto diverse tra i vari paesi: in Italia, il PIL ha registrato un incremento di +0,2% su base trimestrale, in linea con le attese; superiori alle attese i dati di Francia (+0,3% contro +0,2%) e Spagna (+0,8% contro +0,5%), mentre in Germania il risultato è stato inferiore alle aspettative (-0,1% contro +0,1%)Sempre sul fronte macroeconomico, nell'a luglio le indagini mensili della Commissione UE hanno mostrato un indice sintetico dellamigliore delle stime di consenso (95,8 contro 95,4), ma comunque in calo per il secondo mese consecutivo (a giugno era 95,9).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,081. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.384,4 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 74,71 dollari per barile, in forte calo dell'1,45%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +138 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,70%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,42%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,76%. In moderato rialzo il(+0,5%); come pure, leggermente positivo il(+0,28%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 30/07/2024 è stato pari a 0 miliardi di euro, in calo di 2.093,4 milioni di euro, rispetto ai 2,09 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0 miliardi di azioni, rispetto ai 0,35 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,68%),(+4,32%),(+3,54%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,83%. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a 0%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,86%.scende dell'1,76%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,26%),(+3,21%),(+3,13%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,47%. Calo deciso per, che segna un -1,99%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,29%. Tentenna, che cede l'1,36%.