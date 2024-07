Marcolin, nel primo semestre ricavi in calo ma cresce la marginalità

(Teleborsa) -, azienda italiana tra i leader mondiali nel settore dell'eyewear, ha chiuso ilconper 297,6 milioni di euro, con una riduzione del 3,6% a cambi correnti (-3,4% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. A parità di perimetro (escludendo quindi l'impatto positivo dei nuovi marchi del 2024 e l'incidenza dei marchi cessati), le vendite nette aumentano dello 0,6% a cambi correnti (+0,8% a cambi costanti).Le principali geografie di sbocco nel 2024 sono state, le quali hanno registrato ricavi, rispettivamente, per 149,6 milioni di euro (+2,1% a parità di perimetro) e 106,6 milioni di euro (-4,7% a parità di perimetro). Il mercato asiatico, ad alto potenziale per il Gruppo, consolida il trend di crescita degli ultimi anni, consuntivando nel semestre una crescita double-digit.L'si attesta a 52,7 milioni di euro, in crescita del 2,9% YoY. Positiva l'sulle vendite nette, pari al 17,7% (rispetto al 16,6% dello stesso periodo dell'anno precedente).Laammonta a 338 milioni di euro, in miglioramento di 6,4 milioni di euro rispetto il 31 dicembre 2023 grazie al positivo flusso di cassa generato dall'attività operativa, nonostante il tipico assorbimento di cassa del capitale circolante netto derivante dalla stagionalità del business nel primo semestre.