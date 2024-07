Vicenzaoro September, fiera leader in Europa per una filiera globale del gioiello da 725 miliardi

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - L'intera filiera del gioiello, e dell'orologeria contemporanea, è adal 6 al 10 settembre prossimi nel quartiere fieristico di. Filiera che su scala globale nel 2023 ha realizzato(806 mld di dollari) e che i principali analisti di mercato stimano crescerà di un ulteriore 5% da qui al 2030 sulla spinta di mercati come India e Cina. Dall'alta gioielleria ai componenti e semilavorati, le creazioni in oro o argento, gemme e diamanti, packaging e visual merchandising, l'orologeria contemporanea: Vicenzaoro September è insieme show dei trend che si vedranno nelle vetrine retail del 2025 e one stop shop per gli operatori professionali, così da confermare il salone di IEG sul podio delle tre maggiori manifestazioni mondiali della gioielleria.Vicenzaoro si articola in community o distretti, ciascuno dedicato a un segmento specifico della filiera del gioiello per un totale di 1.200 brand espositori grazie anche ai temporary hall allestiti durante i lavori per il nuovo padiglione che sarà completato nel 2026. ICON è dedicato alla gioielleria di alta gamma. Tra questi: Crivelli, Roberto Coin, Palmiero, Chantecler, Verdi, Misani, Nanis, Annamaria Cammilli, Gismondi, Staurino Fratelli e Morellato Group, che ha recentemente annunciato la firma dell'accordo di licenza per la produzione e distribuzione di gioielli e orologi a marchio Karl Lagerfeld a partire dalla stagione FW24. In LOOK si trovano i brand più di tendenza della gioielleria contemporanea. CREATION è il distretto dedicato alla manifattura orafa e lavorazione di componenti e semilavorati come le catene, esplorate, arricchite e declinate in diverse possibilità di caratura e colori; qui si trovano aziende come Alessi Domenico, Better Silver, Asolo Gold, Chrysos, Silo, Omega Art, Giordini, Alunno & Marcantoni, Neri Romualdo, Orosoffiato, Giordana Castellan, Peruffo, F.lli Bovo, D'Orica, Riccardo Orsato, Veneroso, Unoaerre, Femar, Il Gioiello. Diamanti, pietre preziose e di colore sono invece i protagonisti del distretto ESSENCE, che vede la presenza di Gruppo Miranda, Maison Garaude, Dayagi Diamonds, Metro Stones e Gebrüder Meelis. A Vicenzaoro, anche i principali lavoratori di cammei e coralli, come Vittorio Fiorentino, De Simone Fratelli e Cameo Italiano. E per un'offerta ancora più completa, le soluzioni di EXPRESSION, dedicato al mondo del packaging e visual merchandising. A completare l'offerta di Vicenzaoro la delivery hall Palakiss, area dedicata alla vendita sul pronto.TIME è il distretto dedicato all'orologio contemporaneo e all'intera filiera delle lancette. Tra i nomi di spicco dei brand dell'orologeria, U-Boat, Locman, Junghans, D1 Milano,Herbelin , e tante new entry, tra cui Paul Picot, Watch People, Jacques Philippe, Marea. L'offerta b2b di Vicenzaoro per i segnatempo si completa con la presenza dei brand di orologeria di Morellato Group, fra cui Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat e Maserati. Confermato il progetto "Watches of Italy Selection", in collaborazione con Watches of Italy, con una selezione di microbrand italiani innovativi, tra cui Ichnos, Kienzle e Vertigo Watches - Tra i giovani brand che rappresentano una storia di successo torna Venezianico, i cui orologi automatici con radici artigiane di alta qualità ispirate alla storia della Serenissima hanno conquistato gli appassionati di tutto il mondo. Completano l'offerta i produttori private label, fra cui Bettinardi, Importime e Chronovenice, i brand di accessori, tra cui Wolf e Leanschi e i produttori di cinturini, come Bonetto Cinturini e GPF Straps, fino ad arrivare ai movimenti con Oisa 1937.La filiera globale del gioiello che si vedrà a Vicenzaoro September vale 725 mld di euro (806 mld USD) e si stima possa ancora crescere con una media del 5% sino al 2030, con Cina e India mercati leader. Queste le stime dei principali analisti del settore per l'anno 2023. Gemme preziose (diamanti esclusi): mercato che ha raggiunto circa 33,2 mld USD di ricavi. La vendita al dettaglio di diamanti ha generato ricavi per 140 mld USD. La gioielleria con perle ha raggiunto a livello globale gli 11,8 mld USD. I gioielli in corallo hanno generato ricavi per 3,2 mld USD.I ricavi globali della gioielleria in oro (senza gemme) sono valutati a circa 184,85 mld USD. Questo dato include tutte le categorie di gioielli in oro, come anelli, collane, bracciali e orecchini. Per l'alta gioielleria, si stima che i ricavi abbiano raggiunto circa 366 mld USD. La gioielleria demi-fine ha chiuso il 2023 a quota 2,9 mld USD di ricavi. Il mercato degli orologi da polso è valutato a circa 64 mld USD (dato che include tutte le categorie di orologi, dagli analogici o digitali ai moderni smartwatch). Infine, i ricavi globali del packaging per gioielli sono stimati in circa 168 milioni USD per il 2023.La domanda mondiale di gioielli in oro nel primo trimestre 2024 segna un lieve calo (-2%) rispetto al 2023. Primo mercato globale si conferma la Cina che "pesa" per 195t sulle 479t della domanda globale (40,7%), se pure in calo del 5% rispetto al 2023. A seguire, l'India in crescita del 4% (dati elaborati da Intesa Sanpaolo-Research Department). La fase espansiva dell'export italiano (3,3 mld di euro, +55,4% in valore e +36,7% in quantità) beneficia del balzo del mercato turco: divenuto primo per importanza per la gioielleria made in Italy. Le vendite passano da 179 milioni a 1,3 mld di euro. Interessati tutti i distretti orafi italiani: Arezzo passa da 134 mln a più di un miliardo (+732%). Vicenza cresce del 19%, Valenza +6%. Complessivamente i tre distretti hanno realizzato esportazioni per 2,9 miliardi con una crescita di 1,2 mld (+66%) rispetto al primo trimestre 2023. Positivo l'andamento anche verso Stati Uniti (1,4%), Svizzera (+12%) ed Emirati Arabi Uniti (+21,1%). Nel 2023 l'export è cresciuto a doppia cifra (+11,1%) per 10,9 miliardi di euro (elaborazione di dati ISTAT del Centro Studi di Confindustria Federorafi).La manifestazione di IEG ospiterà anche collettive di operatori internazionali come HKJJA - Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association, l'indiana GJEPC- Gem and Jewellery Export Promotion Council, e Francéclat, il comitato francese per lo sviluppo economico dei settori dell'orologeria, della gioielleria e dell'oreficeria, oltre alle presenze istituzionali delle regioni Veneto, Sicilia e Campania.In concomitanza con Vicenzaoro September, ma dal 6 all'8 settembre, si tiene nel quartiere fieristico di IEG anche VO'Clock Privé, evento gratuito e aperto al pubblico, dedicato all'orologio contemporaneo con novità di mercato, talk e seminari tecnici per la community di appassionati.