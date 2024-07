Borse europee contrastate. Milano in ribasso appesantita da banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -: Londra avanza più di tutti, seguita da Parigi e Francoforte, mentre gli indici periferici di, appesantiti dalle prese di profitto sui titoli bancari. Sul fronte macroeconomico, il CPI dell'Eurozona ha sorpreso al rialzo: l'indice headline è rimasto invariato su base mensile (contro attese di un calo dello 0,1% m/m e un risultato di giugno pari a +0,2%) e ha registrato un incremento del 2,6% a/a (contro il 2,5% atteso e precedente), mentre quello core ha segnato una crescita del 2,9% a/a (come a giugno ma contro previsioni pari al 2,8%).In attesa delle ultime due riunioni delle banche centrali,stasera edomani, stamattina è arrivata l'inattesa decisione delladi rialzare i tassi allo 0,25%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento dell', che sale a 2.423,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,43%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +137 punti base, con ilche si posiziona al 3,65%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,13%, e buona performance per, che cresce dello 0,76%.Chiusura in ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,43%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che archivia la giornata sotto la parità a 35.962 punti. Leggermente negativo il(-0,39%); in moderato rialzo il(+0,4%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 31/07/2024 risulta essere stato pari a 2,57 miliardi di euro, in ribasso (-3,24%), rispetto ai precedenti 2,66 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+4,37%),(+3,13%),(+2,81%) e(+2,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,16%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,78%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,73%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.del FTSE MidCap,(+3,33%),(+2,71%),(+2,19%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,18%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,08%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.