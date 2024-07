Mercati europei in rally. Milano più composta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi in deciso rialzo, in scia alla performance ampiamente positiva messa a segno dalle, dopo le decisioni dellaed alcuniFrattanto,è apparsa inferiore alle attese, mentre si guarda ad, che include l'inflazione in Eurozona, il mercato del lavoro tedesco ed i dati di ADP sull'occupazione nel settore privato USA.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,082. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,07%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,68%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,71%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,26%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,06%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,41% a 34.048 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 36.265 punti.In frazionale progresso il(+0,5%); sulla stessa linea, sale il(+0,75%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,18%),(+2,62%),(+2,56%) e(+2,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,72%.Tra i(+3,33%),(+3,01%),(+2,47%) e(+2,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.