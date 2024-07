Mercati europei positivi. Milano resta sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia al rally messo a segno daidopo ie la conferma di un politica monetaria accomodante (nonostante il rialzo dei tassi) da parte dellaCon un', l'attenzione si è concentrata sui, dove la produzione ha subito una battuta d'arresto e l'inflazione è risalita come in Eurozona.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,083. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,89%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +136 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,53%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,43%, e tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.204 punti. In frazionale progresso il(+0,45%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,58%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,27%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,03%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,47%.avanza del 2,27%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%.scende del 2,20%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,33%),(+3,28%),(+2,12%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.Tentenna, che cede lo 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,86%.01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -4,2%; preced. 3,6%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,2%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. -1,6%)08:45: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,7%)09:55: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6%).