Tokyo spicca il volo dopo intervento BoJ

(Teleborsa) -, che hanno beneficiato delle aspettative di. Così la Cina dopo che gli indici PMI manifatturiero e dei servizi hanno confermato la necessità di ulteriori aiuti all'economia. Lainvece ha rotto gli indugi ed ha annunciato un, ponendo fine all'era dei tassi a zero.si è così registrato un balzo del, che ora guadagna l'1,45%, mentre il Topix sale dell'1,30%. Ben impostata anche la piazza di(+0,75%).Bene anche le borse cinesi, conche guadagna circa il 2%, mentre si muove con il vento in poppa, che arriva a guadagnare il 3%.In netto miglioramento(+2,07%); con analoga direzionePressoché invariato(+0,25%); sale(+1,61%).Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,24%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,14%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%.Il rendimento per l'è pari 1,05%, mentre il rendimento deltratta 2,15%.