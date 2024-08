Eurolandia in calo con focus sulle trimestrali. A Milano corre Ferrari

Barclays

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, con. Stamattina sono arrivate diverse indicazioni dal, doveha comunicato un utile in calo nel 2° trimestre e un nuovo buyback da 750 milioni di sterline,ha segnalato un utile in calo nel 2° trimestre ma un record per l'investment banking,ha detto che l'utile è aumentato del 24% nel secondo trimestre eha segnalato un utile in calo nel 2° trimestre ma con un margine di interesse resiliente.Come previsto, nella riunione di ieri lainvariati per l'ottava volta consecutiva. In conferenza stampa, il presidente Jerome Powell, pur premettendo che non è stata ancora presa una decisione sui tempi della, ha esplicitamente affermato che questase continueranno i miglioramenti sul fronte dell’inflazione o i peggioramenti su quello del mercato del lavoro.Oggi laha, che erano ai massimi degli ultimi 16 anni, di un quarto di punto al 5% . Il governatore Andrew Bailey ha dichiarato che il Comitato di politica monetaria si muoverà con cautela in futuro: "Dobbiamo assicurarci che l'inflazione rimanga bassa e fare attenzione a non tagliare i tassi di interesse troppo rapidamente o in misura eccessiva".Intanto la(BCE), nel suo Bollettino economico, ha affermato che i rischi per la crescita economica sono orientati verso il basso, mentre l'inflazione potrebbe collocarsi su livelli più elevati di quanto previsto se i salari o i profitti aumentassero più delle attese.Lieve calo dell', che scende a quota 1,079. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,32%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,53%.In salita lo, che arriva a quota +140 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,67%.scende dell'1,07%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%, e calo deciso per, che segna un -1,09%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,03% sul; sulla stessa linea, ilperde l'1,00%, continuando la seduta a 35.602 punti. Leggermente negativo il(-0,66%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-0,89%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,18% (dopo la revisione al rialzo della guidance 2024 ). Buona performance per, che cresce del 2,21%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,94%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,86%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,47%. Seduta negativa per, che scende del 4,10%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,27%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,13%.Tra i(+1,82%),(+1,68%),(+1,43%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,03%. Sensibili perdite per, in calo del 4,02%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,50%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,18%.