Europa negativa con focus sulle trimestrali. Milano zavorrata dalle banche

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, dove. Stamattina sono arrivate diverse indicazioni dal, doveha comunicato un utile in calo nel 2° trimestre e un nuovo buyback da 750 milioni di sterline,ha segnalato un utile in calo nel 2° trimestre ma un record per l'investment banking,ha detto che l'utile è aumentato del 24% nel secondo trimestre eha segnalato un utile in calo nel 2° trimestre ma con un margine di interesse resiliente.Come previsto, nella riunione di ieri lainvariati per l'ottava volta consecutiva. In conferenza stampa, il presidente Jerome Powell, pur premettendo che non è stata ancora presa una decisione sui tempi della, ha esplicitamente affermato che questase continueranno i miglioramenti sul fronte dell’inflazione o i peggioramenti su quello del mercato del lavoro. L'attenzione si sposta ora sulla riunione della Bank of England, che rilascerà la decisione sui tassi alle 13:00.Intanto la(BCE), nel suo Bollettino economico, ha affermato che i rischi per la crescita economica sono orientati verso il basso, mentre l'inflazione potrebbe collocarsi su livelli più elevati di quanto previsto se i salari o i profitti aumentassero più delle attese.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,59 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,65%.scende dell'1,23%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e calo deciso per, che segna un -1,32%.Sessione da dimenticare per la, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,53%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 35.439 punti, in calo dell'1,45%. Variazioni negative per il(-1,01%); sulla stessa linea, in ribasso il(-0,97%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,46% rispetto al precedente dopo aver registrato ricavi e margini in rialzo nel primo semestre.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,49%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,41%. Soffre, che evidenzia una perdita del 3,31%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,92%.di Milano,(+1,64%),(+1,24%),(+1,18%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,84%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,47%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,35%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,02%.