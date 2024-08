Piazza Affari guida ribassi in Europa: pessimismo in vista dati lavoro USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Italgas

Tenaris

Snam

Terna

Azimut

STMicroelectronics

Iveco

Banca MPS

Ferragamo

Intercos

Acea

Carel Industries

Technoprobe

Anima Holding

Comer Industries

De' Longhi

(Teleborsa) -, che si muove in rosso, in scia alle performance fortemente negative dei mercati USA e asiatici.Nessuna schiarita nel corso della mattinata, mentrecirca la possibilità di unae di quella europea. Un risultato che sarebbe stato prodotto da unaSul fronte macro, da segnalare i dati sulla, risalita dello 0,5% a giugno, mentre lerisultano in calo dello 0,2%. Si attendono ora i dati delL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,78%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,04% e continua a trattare a 76,34 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +146 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,64%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,59%, tentenna, che cede lo 0,39%, e calo deciso per, che segna un -0,83%.Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche sta lasciando sul terreno l'1,63%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,58%, scendendo fino a 34.466 punti.In discesa il(-1,09%); come pure, negativo il(-0,85%).di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,19%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,16%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,08%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,45%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,96%.Scende, con un ribasso del 3,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,47%.di Milano,(+3,80%),(+1,73%),(+0,99%) e(+0,98%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,58%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,53%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,79%.