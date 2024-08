Tesmec riduce perdita semestrale a 2,2 milioni di euro. Ricavi in leggero calo

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso ilconconsolidati pari a 124,2 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 125,3 milioni di euro al 30 giugno 2023, con una positiva contribuzione del settore Energy, che presenta volumi in crescita del 25% rispetto al primo semestre 2023.L'al 30 giugno 2024 è pari a 19,0 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto ai 15,9 milioni di euro al 30 giugno 2023, grazie principalmente ad un miglioramento del mix di vendita, con un crescente peso del segmento Energy-Automation caratterizzato da maggior valore aggiunto, e a un recupero di produttività nel settore Trencher, con il settore Ferroviario che non ha ancora espresso appieno il suo potenziale, in attesa dell'esecuzione di commesse a più alto valore aggiunto.Glial 30 giugno 2024 sono negativi per 7,7 milioni di euro, rispetto ad oneri finanziari netti negativi per 7,8 milioni di euro al 30 giugno 2023. Ilal 30 giugno 2024 è, dunque, negativo per 2,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla perdita pari a 2,6 milioni di euro al 30 giugno 2023."Le azioni intraprese, volte all'incremento dell'efficienza e della produttività, con la centralizzazione della Tesatura a Grassobbio e le ottimizzazioni in corso presso tutti gli stabilimenti, così come le misure di contenimento dei costi operativi, hanno generato i primi impatti positivi nei risultati del primo semestre - ha commentato l'-Le prospettive future sono positive, grazie al proseguimento delle iniziative avviate e alle opportunità offerte dalla transizione energetica".L'è di 183,6 milioni di euro includendo la componente IFRS16 (rispetto ai 153,5 milioni di euro al 31 dicembre 2023), corrispondenti a 132,6 milioni di euro escludendo la componente IFRS16 (rispetto ai 114,3 milioni di euro del 31 dicembre 2023).Ilal 30 giugno 2024 si attesta a 370,3 milioni di euro - dei quali 193,6 milioni di euro riferiti al settore Ferroviario, 72,4 milioni di euro al settore Trencher e 104,3 milioni di euro al settore Energy.: attesi ricavi in crescita rispetto all'esercizio 2023 e pari a circa 270 milioni di euro, con un EBITDA margin in miglioramento rispetto a quello dell'esercizio precedente ed un Indebitamento Finanziario Netto in riduzione rispetto al 31 dicembre scorso.