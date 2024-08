Positivo il Nikkei 225, indietro la Cina nonostante dati macro positivi

Tokyo

(Teleborsa) -, con i listini della Cina continentale che rimangono indietro nonostanti i dati macroeconomici positivi usciti questa mattina. In generale, le borse asiatiche seguono l'andamento positivo di Wall Street, che ha messo a segno la miglior seduta da fine 2022 dopo che i dati sulle richieste di disoccupazione migliori del previsto hanno alimentato le speranze che il mercato del lavoro statunitense non sia in difficoltà come inizialmente temuto. sono stati tutto sommato positivi: i prezzi al consumo sono aumentati più del previsto, mentre i prezzi alla produzione si sono ridotti a un ritmo più lento del previsto.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,56%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,08%. Sulla parità ancheSu di giri(+1,43%); come pure, buona la prestazione di(+1,16%). In denaro(+1,02%); come pure, in rialzo(+1,25%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,14%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,09%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,07%.Il rendimento per l'è pari 0,86%, mentre il rendimento deltratta 2,15%.