Senza direzione Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,17%. I listini archiviano una settimana di alta tensione e volatilità innescata dai timori sulla tenuta dell’economia americana, stemperati poi dal dato sulle minori richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.432,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,73%, a 76,75 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +144 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,24%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,28%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 31.782 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 33.886 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente positivo il(+0,36%); pressoché invariato il(+0,14%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta del 9/08/2024 è stato pari a 1,64 miliardi di euro, in calo di 580,2 milioni di euro, rispetto ai 2,22 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,33 miliardi di azioni, rispetto ai 0,44 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,32%),(+2,02%),(+1,91%) e(+1,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,90%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,32%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,24%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%.Tra i(+3,86%),(+1,96%),(+1,84%) e(+1,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,59%.scende del 2,06%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,5%.Tra lepiù importanti:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,3%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%)07:30: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 7,5%; preced. 7,5%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,2%).