Timido aumento in Piazza Affari. Deboli Generali e Unipol dopo i conti

(Teleborsa) -Nelle ultime 24 ore i dati macroeconomici statunitensi hanno rassicurato gli investitori: un calo superiore alle attese delle richieste di disoccupazione settimanali ha abbassato i timori di una recessione per la più grande economia globale, che avevano contribuito a innescare un significativo sell-off all'inizio della settimana.Sul, inil tasso di disoccupazione è diminuito al 7,3% nel 2° trimestre. In, per il mese di luglio 2024, l'Istat stima che l'indice dei prezzi al consumo sia aumentato dello 0,4% su base mensile (rivisto al ribasso dal +0,5% preliminare) e dell'1,3% su base annua (da +0,8% del mese precedente, confermando la stima preliminare).Sul fronte delle, stamattina sono arrivate indicazioni dalha chiuso il primo semestre con un risultato operativo in crescita dell'1,6% a 3,7 miliardi e un utile netto in calo meno delle attese; inoltre, ha inoltre annunciato l'avvio del piano di buyback fino a 500 milioni.ha invece registrato un utile netto consolidato di 555 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno, in crescita del 7,4% sostenuto dalle performance del ramo Danni.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,092. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.428,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 76,53 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +144 punti base, con ilche si posiziona al 3,65%.senza slancio, che negozia con un +0,11%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,23% a 31.816 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 33.920 punti. Guadagni frazionali per il(+0,56%); con analoga direzione, in moderato rialzo il(+0,36%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+2,53%),(+2,31%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,17%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,85%),(+2,57%),(+1,94%) e(+1,64%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,16%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.