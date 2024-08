Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banca MPS

Azimut

Generali Assicurazioni

Amplifon

Brunello Cucinelli

Stellantis

Technogym

The Italian Sea Group

Anima Holding

D'Amico

Industrie De Nora

Zignago Vetro

Carel Industries

MFE B

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, in una seduta caratterizzata da volumi contenuti e pochi spunti a causa del periodo vacanziero e della settimana ferragostana. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,12%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,21%.Sulla parità lo, che rimane a quota +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,64%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,52%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,26%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,46%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 34.038 punti.Ilnella seduta del 12/08/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,52 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,65 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,28 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,25%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,35%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,33%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,76%),(+2,46%),(+2,17%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,48%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,94%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 4,5%; preced. 4,4%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 14,5K unità; preced. 32,3K unità)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,4%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,4%).