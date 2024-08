Heathrow, quasi 8 milioni di passeggeri a luglio: nuovo record

(Teleborsa) - L', il principale aeroporto di Londra, ha registrato(7,98 milioni per la precisione, +4,2% rispetto a luglio 2023), con l'hub del Regno Unito che mantiene il primo posto come aeroporto più trafficato d'Europa nella prima metà dell'anno, davanti ad Amsterdam Schiphol, Francoforte, Madrid e Parigi Charles de Gaulle.Prima di luglio 2024, Heathrow non aveva mai superatodi passeggeri in una. Questo è stato raggiunto per tre settimane di fila (8-28 luglio), mentre l'aeroporto continua a battere i propri record.Heathrow ha vistonella settimana in cui le scuole hanno chiuso per il periodo delle vacanze estive (dal 22 luglio), con oltre 140.000 passeggeri diretti in partenza e quasi 140.000 bagagli in partenza dall'aeroporto ogni giorno.si sono rivelate destinazioni popolari per coloro che volavano per un po' di sole estivo, mentresi sono unite acome ultime rotte con un milione di passeggeri in viaggio da e per Heathrow quest'anno. Ci sono stati anche grandi flussi per Orlando e molte altre destinazioni degli Stati Uniti come Chicago, San Francisco, Boston e Dallas."A luglio, abbiamo infranto un record di passeggeri quasi ogni singolo giorno e stiamo inseguendo il nostro obiettivo mai visto prima di servire 8 milioni di passeggeri in un solo mese - ha commentato ildi Heathrow,- Sono orgoglioso che, nonostante ci siano state alcune potenziali sfide che avrebbero potuto farci inciampare, il nostro team è rimasto concentrato sul premio di rendere ogni viaggio migliore e ha offerto un inizio da medaglia alla fuga estiva".