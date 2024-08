Mercati in stand-by. Positiva Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una seduta caratterizzata da volumi contenuti e pochi spunti a causa del periodo vacanziero., che prende un buon vantaggio rispetto al resto d'Europa grazie ai rialzi dei titoli finanziari.L'agenda macroeconomica è scarna. L'unica indicazione è arrivata dalla, dove a luglio i hanno registrato un incremento dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,3% del mese precedente e rispetto al +0,2% atteso dagli analisti.Intanto, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori del Petrolio ( ha rivisto al ribasso la previsione sullaper il 2024, con la revisione che riflette i dati effettivi ricevuti per il 1° trimestre 2024 e in alcuni casi il 2° trimestre 2024, nonché le aspettative di ammorbidimento per la crescita della domanda di petrolio della Cina nel 2024.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,092. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,40%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,11%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +144 punti base, con ilche si posiziona al 3,66%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,25%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,02%.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,65%, portandosi a 34.106 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,88%. In luce, con un ampio progresso dell'1,62%. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,46%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,44%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,66%.del FTSE MidCap,(+2,74%),(+2,57%),(+2,27%) e(+1,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,07%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,81%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%.