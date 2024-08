Giornata cauta per Milano, bene Mediolanum e male Stellantis

TIM

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che rallentano rispetto a un'apertura positiva. Tra leha firmato con Ardian e Daphne 3 l'accordo per la vendita della quota residuale in, che si basa su una valutazione delle azioni Inwit pari a 10,43 euro e comporta per TIM un incasso, aggiuntivo rispetto alla guidance 2024, di circa 250 milioni di euro. Sempre nel settore delle telecomunicazioni, in seguito all'annuncio dell'acquisizione di Vodafone Italia,ha formalmente notificato la transazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.Sul, il tasso di disoccupazione del si è attestato al 4,2% a giugno, rispetto al 4,4% del mese precedente e al 4,5% previsto dagli analisti; inl'inflazione di luglio è stata confermata in rallentamento al 2,8% su base annua.Continuano intanto le, con diverse indicazioni dalla Germania.ha tagliato la guidance per l'intero esercizio a causa dalla continua pressione sui prezzi,ha comunicato che l'utile semestrale è balzato a 1,04 miliardi di euro ma con ricavi in leggero calo, Nucera ha registrato una crescita degli ordini ma ha evidenziato incertezze nel mercato dell'idrogeno verde.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,39%. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 79,78 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +143 punti base, con ilche si posiziona al 3,63%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 31.915 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 34.021 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,04%); sulla stessa linea, sulla parità il(-0,1%).Tra lea grande capitalizzazione, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,08%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,89%.avanza dello 0,80%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,78%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,18%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,35%),(+1,71%),(+1,24%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,56%. Calo deciso per, che segna un -1,66%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%. Tentenna, che cede l'1,06%.