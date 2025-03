Piazza Affari maglia rosa in Europa. Bene le banche, corre Iveco

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Iveco

Prysmian

Unipol

Unicredit

Telecom Italia

Ferrari

Terna

Inwit

Ferragamo

Technoprobe

D'Amico

Ariston Holding

Danieli

Moltiply Group

Mondadori

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -. Gli acquisti sono arrivati nonostante l'incertezza sull'esito della telefonata tra il presidente statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin su come porre fine alla guerra in Ucraina.Oggi pomeriggio iltedesco ha approvato unper creare un fondo da 500 miliardi di euro per le infrastrutture, allentando le regole costituzionali sul debito per consentire una maggiore spesa per la difesa. Si tratta di un passo importante perché permette di allentare la norma nota come "freno al debito", che dal 2009 obbliga la Germania a mantenere il pareggio di bilancio.È anche iniziata la riunione di due giorni della, da cui il. Il focus, domani sera, sarà sulle parole del presidente Jerome Powell per capire l'impatto delle politiche di Trump sull'economia e il futuro percorso dei tassi. In calendario questa settimana anche le riunione di Bank of Japana e Bank of England.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,094. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,16%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,95%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.avanza dello 0,98%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,29%, e composta, che cresce di un modesto +0,5%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,31% sul, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,24%. Poco sopra la parità il(+0,36%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,58%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 18/03/2025 è stato pari a 4,11 miliardi di euro, con un incremento del 24,22%, rispetto ai precedenti 3,31 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,67 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,91 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+5,2% dopo che Il Corriere della Sera ha scritto che l'alleanza franco-tedesca Knds, il gruppo ceco Cgs e il big britannico Bae Systems sarebbero interessati alla divisione Iveco Defence Vehicles). Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,62%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,61%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,54%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,85%. Tentenna, che cede l'1,30%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.del FTSE MidCap,(+4,90%),(+4,12%),(+3,42%) e(+3,16%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,00%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,44%.