Rally del Nikkei 225 al ritorno agli scambi, poco mosso il resto dell'Asia

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori che attendono una serie di dati macroeconomici significativi negli Stati Uniti, mentreal ritorno da un lungo weekend (ieri erano chiusi per festività).Sul fronte macroeconomico, l'indice deidel Giappone è aumentato del 3% a luglio rispetto all'anno precedente, salendo a un ritmo più veloce rispetto al 2,9% di giugno.Ildel Giappone prevede di tenere unala prossima settimana per discutere la decisione della Bank of Japan di aumentare i tassi di interesse il mese scorso, secondo quanto riferito da Reuters citando fonti governative.Grande aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo del 3,45%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per, che rimane allo 0,20%.scende dello 0,37%.Pressoché invariato(-0,06%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(+0,03%). In frazionale calo(-0,18%); consolida i livelli della vigilia(+0,17%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,39%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,86%, mentre il rendimento per ilè pari 2,19%.