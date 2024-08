Wall Street positiva. Prezzi produzione sotto attese

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street dopo che i prezzi alla produzione, saliti meno delle attese, hanno rafforzato le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, nella riunione di settembre. Ora gli occhi degli investitori sono puntati sui numeri dell'inflazione, in arrivo domani, 14 agosto.Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche, con i timori di un attacco iraniano su Israele.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 39.513 punti; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il(+1,21%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,99%).