Mercati europei positivi dopo dati USA. Milano sostenuta da auto e banche

(Teleborsa) -, dopo un'apertura senza scossoni per Wall Street e, che confermano le attese per un taglio dei tassi da 25 punti base nella riunione della Federal Reserve di settembre. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,2% a luglio, dopo il calo dello 0,1% di giugno, ha detto il Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro , secondo cui su base annua l'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,9% dopo il 3% di giugno e rispetto al +3% atteso.Sempre sul fronte macroeconomico, nela luglio l'inflazione è risultata inferiore al consenso (-0,2% m/m e +2,2% a/a per l'indice generale e +3,3% a/a per quello al netto delle componenti più volatili); nell'la seconda lettura del PIL 2° trimestre ha confermato la crescita di +0,3% t/t e +0,6% a/a, mentre a giugno la produzione industriale ha sorpreso negativamente con un calo di -0,1% m/m (rivisto al ribasso a -0,9% anche il dato di maggio).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,46%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,22%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +139 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,56%.avanza dello 0,29%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,30%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%.Segno più per il, con ilin aumento dello 0,72%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. Positivo il(+0,9%); sulla stessa linea, in denaro il(+0,96%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,27%),(+2,24%),(+2,03%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,93%.del FTSE MidCap,(+10,65%),(+3,82%),(+3,06%) e(+2,57%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Tentenna, che cede lo 0,64%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,51%.