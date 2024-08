Performance Food Group acquista Cheney Brothers per 2,1 miliardi di dollari

Performance Food Group

(Teleborsa) -(PFG), una delle più grandi aziende di distribuzione di cibo e servizi alimentari in Nord America con oltre 150 sedi, ha stipulato uncon Cheney Brothers, uno dei principali distributori di servizi alimentari nel sud-est (di proprietà della famiglia Cheney e Clayton Dubilier & Rice), in base al quale PFGperin contanti.L'acquisizione creerà unae fornirà una capacità di distribuzione aggiuntiva, si legge in una nota. Cheney Brothers genera circa 3,2 miliardi di dollari di fatturato annuo."Cheney Brothers sarà un'aggiunta eccezionale al nostro segmento Foodservice e siamo entusiasti di accogliere i loro numerosi talentuosi associati nella famiglia di aziende PFG - ha affermato il CEO George Holm - Questa acquisizione. Abbiamo ammirato a lungo il successo di Cheney Brothers nel sud-est degli Stati Uniti e crediamo che la combinazione delle nostre organizzazioni spingerà l'azienda a nuovi livelli".