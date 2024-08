Victoria's Secret nomina Hillary Super come CEO

Victoria's Secret & Co.

Urban Outfitters

(Teleborsa) -, marchio statunitense di abbigliamento femminile, ha, con decorrenza dal 9 settembre 2024. Super succede a Martin Waters in entrambi i ruoli. Timothy (TJ) Johnson, CFO di VS&Co, ricoprirà il ruolo di CEO ad interim con decorrenza da oggi fino all'8 settembre 2024. Waters continuerà a ricoprire il ruolo di consulente della società fino al 31 agosto 2024 per supportare una transizione graduale.Super vanta quasie una comprovata esperienza nella guida di marchi ai massimi livelli. La sua esperienza di leadership con marchi omnicanale spazia dall'intimo all'abbigliamento, dagli accessori alla bellezza e alla casa. Super ha ricoperto di recente il ruolo di CEO del marchio di intimo e accessori Savage X Fenty. In precedenza, è stata CEO globale di Anthropologie Group, un'azienda diIn concomitanza con l'annuncio odierno di un nuovo CEO, la società ha fornitodel 2024 conclusosi il 3 agosto 2024. Prevede che le vendite nette, l'utile operativo rettificato e gli utili rettificati per azione rientrino o superino le indicazioni precedentemente emesse: vendite nette tra -1% e -2% (vs da -1% a -3%), utile operativo rettificato tra 57 e 62 milioni di dollari (vs 30-45 milioni) e utile rettificato per azione a 0,34-0,39 dollari (vs 0,05-0,20 dollari)."Siamo lieti di condividere i nostri risultati preliminari per il secondo trimestre, che prevediamo soddisferanno o supereranno le nostre indicazioni precedentemente comunicate e le attuali stime di mercato - ha commentato Johnson - Siamo stati incoraggiati dal continuo miglioramento sequenziale dei risultati delle vendite trimestrali in Nord America per il quarto trimestre consecutivo, poiché l'".