Wall Street poco mossa, in rosso Alphabet con potenziale scorporo

(Teleborsa) -, dopo che nuovi dati macroeconomici hanno consolidato le scommesse sul fatto che lapossadella politica monetaria il mese prossimo. I dati del Dipartimento del Lavoro hanno infatti mostrato che isono aumentati dello 0,2% come previsto a luglio, portando l'inflazione su base annua al 2,9% dal 3% di giugno, leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti di una crescita del 3%. Si tratta del più piccolo aumento su 12 mesi da marzo 2021.Ieri ihanno mostrato un rallentamento superiore alla stime, con il dato core che ha segnato la minore crescita mensile degli ultimi 4 mesi (0% contro 0,2% atteso) grazie al calo dei prezzi dei servizi.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori prevedono ora una probabilità del 57% che la banca centrale statunitense ridurrà i tassi di riferimento dia settembre, e una probabilità del 43% che il taglio sia diSpicca il ribasso di, la società madre di, dopo che indiscrezioni dei media statunitensi hanno indicato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta considerando opzioni che includono, quali ad esempio il browser Chrome e il sistema operativo Android, la sentenza che ha decretato Mountain Vies colpevole di aver violato la legge antitrust.Sul fronte dell', Mars ha annunciato l'acquisizione diin un'operazione da 36 miliardi di dollari. Per quanto riguarda leha aumentato le sue previsioni di profitto per il 2025. Tra leha scelto Hillary Super come nuovo CEO.Guardando ai, ilsale dello 0,37% a 39.915 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.440 punti. Sulla parità il(-0,17%); sulla stessa tendenza, senza direzione l'(+0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,85%),(+0,48%) e(+0,42%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%),(-0,60%) e(-0,50%).Tra i(+2,65%),(+1,56%),(+1,52%) e(+1,22%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,67%),(+3,47%),(+3,08%) e(+2,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,97%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,55%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,55%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,53%.