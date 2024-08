Piazza Affari tonica insieme al resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

STMicroelectronics

Ferrari

Mediobanca

Unicredit

BFF Bank

Carel Industries

Ariston Holding

LU-VE Group

Technogym

Juventus

Industrie De Nora

De' Longhi

(Teleborsa) -, maglia rosa in Europa, con i mercati azionari che sembrano essersi lasciati alle spalle i timori di una recessione dell'economia americana dopo i dati sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Statistiche che hanno hanno rafforzato le aspettative che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse, nella riunione di settembre.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,099. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,48%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 76,1 dollari per barile, con un ribasso del 2,63%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +140 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,59%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,21%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,07%), che raggiunge i 32.998 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,97% avanza a quota 35.137 punti.di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso del 3,61%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,35%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,34%.avanza del 3,12%.del FTSE MidCap,(+3,52%),(+3,25%),(+3,06%) e(+2,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,78%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,59%.Tra ledi maggior peso:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,9%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,4%; preced. -0,3%)11:00: Bilancia commerciale (atteso 13,3 Mld Euro; preced. 13,9 Mld Euro)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,34 Mln unità; preced. 1,35 Mln unità).